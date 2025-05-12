МИД Китая поприветствовал предложение Путина о прямых переговорах с Украиной
Китай поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной. Об этом 12 мая сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«Мы поддерживаем все усилия по установлению мира, надеемся, что заинтересованные стороны продолжат вести переговоры путем диалога для достижения справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, и в конечном итоге достигнут политического решения украинского кризиса», — приводит его слова видеоагентство Ruptly.
Цзянь добавил, что переговоры являются единственным возможным вариантом завершения конфликта на Украине. Он отметил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой и Киевом и способствовать достижению мирных договоренностей.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подход России к прямым переговорам с Украиной встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств. Песков также подчеркнул, что Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования
11 мая Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Песков позже заявил, что предложение, озвученное президентом РФ, свидетельствует о настоящем стремлении к миру.