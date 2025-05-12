ЦБ РФ сообщил о переходе через пик перегрева экономики в IV квартале 2024 года

Пик перегрева российской экономики был пройдет в IV квартале 2024 года. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Центрального банка (ЦБ) РФ.

«Можно с большей уверенностью говорить о том, что пик перегрева экономики был пройден в 4к24, и в 1к25 положительный разрыв выпуска начал снижаться», — говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на сайте ЦБ России.

Уточняется, что об этом свидетельствуют уменьшение нынешнего инфляционного давления, постепенное охлаждение внутреннего спроса, а также признаки некоторого снижения напряженности на рынке труда. В том числе отмечается, что соответствующий результате следует из оценок разрыва выпуска с учетом обновленных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за минувший год.

По данным Центробанка, на текущий момент перегрев в российской экономике остается значительным.

Кроме того, в резюме отмечается, что на апрельском заседании совет директоров Банка России обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке — нейтральный и умеренно жесткий. Отмечается, что большинство участников посчитали возможным переход к нейтральному сигналу, который подразумевает как сохранение, так и изменение ключевой ставки.

При этом уточняется, что вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, однако по сравнению с мартом она снизилась.

Совет директоров ЦБ РФ 25 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в тот же день сообщила, что сохранение ключевой ставки на 2025 год в диапазоне от 19,5–21,5% означает, что денежно-кредитная политика (ДКП) может быть как смягчена, так и усилена. Однако, по ее словам, первый вариант на фоне устойчивого укрепления рубля с марта наиболее вероятен.