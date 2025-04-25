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ЦБ РФ увидел возможность снизить ключевую ставку при укреплении рубля

Набиуллина: укрепление рубля позволит снизить ключевую ставку раньше
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сохранение Центробанком РФ ключевой ставки на 2025 год в диапазоне от 19,5–21,5% означает, что денежно-кредитная политика (ДКП) может быть как смягчена, так и усилена, однако первый вариант на фоне устойчивого укрепления рубля с марта наиболее вероятен. Об этом 25 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Как отметила глава ЦБ, происходящее укрепление рубля во многом отражает проводимую жесткую денежно-кредитную политику в стране.

«И текущее укрепление рубля, если оно устойчиво, оно не противоречит — напротив, соответствует достижению нами цели по возвращению инфляции к 4%. Действительно, если это укрепление курса будет устойчивым, то это будет означать, что создается пространство для более раннего снижения ключевой ставки», — заявила Набиуллина на пресс-конференции.

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Она также отметила, что для снижения инфляции в России требуется продолжительное сохранение жесткой ДКП. По ее словам, регулятор ожидает, что инфляция продолжит снижение и упадет до целевого уровня в 4% в 2026 году. Набиуллина рассказала, что текущие темпы роста цен замедлились до 7% в пересчете на год.

Совет директоров Банка России 25 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В пресс-службе ЦБ России отметили, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Уточняется, что средняя ключевая ставка в диапазоне в 2025 году предполагается на уровне 19,5–21,5% годовых.

Президент России Владимир Путин 15 апреля заявил об улучшении ситуации с инфляцией в России. Он отметил, что ЦБ, экономический блок и правительство считают, что если не снизить ее, то тогда будут страдать вся экономика и российские граждане.

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