Центробанк РФ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых
Центральный банк (ЦБ) РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе регулятора.
«Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким», — указано на сайте ЦБ.
Кроме того, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг. В то же время, согласно данным регулятора, экономика начинает медленно возвращаться к пути сбалансированного роста.
Помимо этого, в ЦБ отметили, что средняя ключевая ставка в диапазоне в 2025 году предполагается на уровне 19,5–21,5% годовых .
Ранее, 21 апреля, заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин в беседе с «Известиями» спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ на заседании 25 апреля. По мнению эксперта, в 2025 году на ситуацию повлияло неожиданное укрепление рубля, что замедлило рост цен на импортные товары. Также сыграло роль охлаждение потребительского спроса, рост сбережений и меры регулятора по ограничению кредитования, включая ипотеку, автокредиты и потребительские займы.