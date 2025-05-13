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Россияне оценили дейтинг-приложения как инструмент для создания семьи

«По любви»: 56,7% россиян допускают встречу партнера для семьи в дейтинг-сервисе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Во встречу с партнером для создания семьи в дейтинг-сервисах верят 56,7% россиян. Это следует из исследования команды приложения для знакомств «По любви», с которым 13 мая ознакомились «Известия».

«Традиционные ценности остаются ключевым элементом самоидентификации, что формирует запрос на партнеров с аналогичными установками, даже в цифровой среде», — заявили в команде дейтинг-сервиса.

В приложении рассказали, что 35,3% опрошенных не верят в возможность встречи партнера для построения семьи на сайте знакомств, а 60,9% считают маловероятным встречу онлайн с человеком, разделяющим традиционные взгляды.

Также 86,1% респондентов идентифицируют свои ценности как традиционные. Для 83% респондентов при выборе партнера главным фактором являются его ценности. 37,3% ищут себе в пару человека с традиционными взглядами, а 49,8% готовы к компромиссу.

«Совпадение ценностных установок становится важнее материальных или внешних параметров, что усиливает роль анкет с глубоким психологическим профилированием (в частности, возможность поиска именно серьезных отношений)», — объяснили в компании.

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Также 50% опрошенных видят стоп-фактором в дейтинге агрессию, 44,8% — фейковые анкеты.

Помимо этого, 59,7% респондентов сами имели опыт отношений, которые начались онлайн, 45% знают примеры успешных семей, созданных через дейтинг-сервисы. В приложении «По любви» подчеркнули, что рост числа онлайн-знакомств ведет к нормализации этого формата, даже среди зрелой аудитории, так как 62,7% опрошенных — люди 35–44 лет.

«Дейтинг-приложения становятся инструментом для поиска партнеров с традиционными ценностями, но их эффективность зависит от решения проблем безопасности, достоверности профилей и точности алгоритмов», — заключили в приложении «По любви».

30 апреля аналитики дейтинг-сервиса «VK Знакомства» и фестиваля дружбы с питомцами «Лапки» рассказали «Известиям», что треть россиян верят, что их питомцы положительно влияют на личную жизнь — помогают найти вторую половинку и сблизиться с партнером. Кроме того, некоторые хотя бы раз знакомились с кем-то благодаря питомцу: на прогулке, в ветеринарной клинике или в сообществе по интересам.

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