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Треть россиян уверены во влиянии питомцев на свою личную жизнь

VK Знакомства: треть россиян считают, что питомец укрепляет отношения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Треть россиян считают, что питомцы положительно влияют на личную жизнь — помогают найти вторую половинку и сблизиться с партнером. Кроме того, некоторые хотя бы раз знакомились с кем-то благодаря питомцу: на прогулке, в ветеринарной клинике или в сообществе по интересам. Об этом «Известиям» 30 апреля рассказали аналитики дейтинг-сервиса VK Знакомства и фестиваля дружбы с питомцами «Лапки».

Выяснилось, что 17% опрошенных готовы отказаться от отношений, если партнер не принимает их питомца или плохо к нему относится, а 40% в таком случае задумаются о разрыве, но сначала попытаются найти компромисс. Выбор в пользу домашнего любимца преобладает у женщин — 69% против 49% среди мужчин.

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Почти треть опрошенных (27%) раздражает, когда их вторая половинка уделяет слишком много внимания питомцу в ущерб отношениям. Вместе с тем респонденты критикуют гиперопеку над домашним любимцем или постоянные разговоры о нем (по 23%). Еще 12% отталкивает, если партнер вмешивается в вопросы ухода за животным.

«Респонденты по-разному оценивают идею подарить партнеру домашнее животное. 21% россиян считают, что это плохая задумка, 43% придерживаются мнения, что такой подарок нужно сначала обсудить, а 17% назвали питомца отличным подарком. При этом мужчины больше женщин обрадовались бы такому сюрпризу (22% против 10%)», — отметили аналитики.

Также оказалось, что большинство россиян не спорят о том, кто должен ухаживать за питомцем, появившемся не в паре: 66% респондентов считают, что партнер может помогать с уходом за их животным только по желанию. При этом 18% убеждены: за домашним любимцем должны ухаживать оба, даже если животное появилось у одного из партнеров до отношений. 53% женщин требуют безусловного принятия их животного партнером, среди мужчин этот показатель равен 39%.

VK напомнили, что 24 и 25 мая в парке «Ходынское поле» пройдет фестиваль дружбы с питомцами «Лапки» — он объединит владельцев и любителей домашних животных, питомцев и их хозяев. Организаторами события выступают VK и городской портал mos.ru. Мероприятие проходит в рамках проекта «Лето в Москве». Участие в фестивале бесплатное, по предварительной регистрации.

29 апреля аналитики Почта Банка рассказали «Известиям», что россияне стали тратить больше денег на своих питомцев. Выяснилось, что траты на товары для питомцев россияне увеличили на 34%. При этом количество операций также выросло на 28%, а средний чек — на 5%, до 731 рубля.

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