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Названа средняя цена нового автомобиля в России

«Авито Авто»: средняя цена нового авто в РФ составила 2,95 млн рублей
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Средняя цена нового автомобиля в России по итогам апреля составила 2,95 млн рублей. Об этом «Известиям» 12 мая рассказали эксперты «Авито Авто». Интерес к новым легковым машинам со стороны пользователей платформы вырос на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего пользователи интересовались автомобилями Lada Granta (в среднем 1,1 млн рублей), Haval Jolion (2,58 млн руб.), Lada Vesta (1,77 млн рублей) и двумя моделями Chery: Tiggo 7 Pro Max (2,86 млн рублей) и Tiggo 4 Pro (2,1 млн рублей). В десятку также вошли Jetour Dashing, «Москвич 3», Chery Tiggo 4, Omoda C5 и Lada Vesta Cross.

В число самых востребованных брендов в апреле года вошли Lada (21,3% от интереса к новым авто), Chery (10,1%), Haval (9,8%), Geely (5,2%) и Changan (4,6%). При этом интерес машинам Chery и Haval сравнению с апрелем прошлого года вырос сразу на 79,8% и на 72,9% соответственно.

Количество объявлений на платформе по сравнению с апрелем 2024 года увеличилось на 56%. Чаще всего там продавали автомобили Lada (18,5% от предложения на новые авто), а объявлений о продаже машин этой марки стало в 1,9 раза больше — это максимальный прирост среди брендов. Также в пятерку лидеров вошли Chery, Geely, Haval и Changan. Среди моделей больше всего объявлений пришлось на Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5, Haval Jolion и Lada Vesta. По сравнению с апрелем 2024-го наиболее заметно выросло количество объявлений о продаже Vesta Cross — в 3,3 раза.

Качели с колесами: продажи машин в апреле упали еще на четверть
В России отмечается рост доли новых автомобильных брендов на рынке

7 мая стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Haval Jolion стал лидером российского рынка в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) в апреле.

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