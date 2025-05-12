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Польша признала дипломатов РФ из генконсульства в Кракове персонами нон грата

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Польша признала дипломатов РФ из генконсульства в Кракове персонами нон грата. Об этом в понедельник, 12 мая, сообщил польский МИД.

Кроме этого, отмечается, что российское диппредставительство могут закрыть в течение 30 дней, однако точная дата пока не названа.

12 мая глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил о решении закрыть генконсульство РФ в Кракове. Уточняется, что он решил отозвать согласие на работу консульства в стране.

Комментируя это решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Варшава продолжает сознательно разрушать отношения с Россией, при этом предпринимает действия, направленные против интересов граждан.

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