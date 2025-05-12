Польша приняла решение закрыть генконсульство РФ в Кракове

Польша приняла решение о закрытии генконсульства РФ в Кракове. Об этом 12 мая сообщил глава польского МИДа Радослав Сикорский на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Я принял решение отозвать согласие на работу консульства Российской Федерации в Кракове», — написал он.

Сикорский уточнил, что закрытие связано с якобы актами диверсий.

22 октября 2024 года МИД Польши решил закрыть консульство России в Познани. При этом Сикорский в очередной раз обвинил российские спецслужбы в попытках организации диверсий в стране и связал свое решение с якобы ведущейся РФ «гибридной войной» против Польши и ее союзников.