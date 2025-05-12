Захарова назвала действия Польши разрушающими отношения между странами

Варшава продолжает сознательно разрушать отношения с Россией, при этом предпринимает действия, направленные против интересов граждан. Об этом 12 мая «Известиям» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Польши по закрытию генконсульства РФ в Кракове.

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — заявила она.

Ранее в этот день глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил о решении закрыть генконсульство РФ в Кракове. Уточняется, что он решил отозвать согласие на работу консульства в стране.

22 октября 2024 года МИД Польши решил закрыть консульство России в Познани. При этом Сикорский в очередной раз обвинил российские спецслужбы в попытках организации диверсий в стране и связал свое решение с якобы ведущейся РФ «гибридной войной» против государства и ее союзников.