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Захарова назвала действия Польши разрушающими отношения между странами

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Варшава продолжает сознательно разрушать отношения с Россией, при этом предпринимает действия, направленные против интересов граждан. Об этом 12 мая «Известиям» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Польши по закрытию генконсульства РФ в Кракове.

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — заявила она.

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Ранее в этот день глава польского МИДа Радослав Сикорский сообщил о решении закрыть генконсульство РФ в Кракове. Уточняется, что он решил отозвать согласие на работу консульства в стране.

22 октября 2024 года МИД Польши решил закрыть консульство России в Познани. При этом Сикорский в очередной раз обвинил российские спецслужбы в попытках организации диверсий в стране и связал свое решение с якобы ведущейся РФ «гибридной войной» против государства и ее союзников.

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