Финансовая управляющая Блиновской потребовала отобрать у ее детей квартиру в Москве
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- Финансовая управляющая Блиновской потребовала отобрать у ее детей квартиру в Москве
Финансовая управляющая блогера Елены Блиновской Мария Ознобихина потребовала у Арбитражного суда Москвы отобрать у ее детей недвижимость в столице. С соответствующим документом 12 мая ознакомились «Известия».
Согласно определению Арбитражного суда, в 2020 году отец Блиновской Олег Останин заключил договор дарения квартиры в ЖК на Серпуховском валу в пользу внуков. Ознобихина попросил суд признать сделку недействительной и утвердить право собственности за блогером.
Уточняется, что управляющая также попросила «признать недействительными договоры участия в долевом строительстве и купли-продажи доли квартиры в Химках, договор передачи жилой площади в общую (совместную, долевую) собственность квартиры в Ярославле, договор купли-продажи квартиры на Шаболовке, договоры купли-продажи машино-место на Серпуховском валу и гаража-бокса в Москве и другие сделки».
3 марта Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Блогеру был назначен штраф в размере 1 млн рублей и выдвинут запрет заниматься определенной деятельностью в течение четырех лет. В результате иска прокуратуры с Блиновской взыскали 587 млн рублей.
Блогера задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом. 25 июля 2024 года СК РФ завершил расследование по делу об уклонении от уплаты налогов. 30 августа Блиновская частично признала вину. В ноябре блогера признали банкротом, после этого суд начал реализацию ее имущества.
9 апреля Арбитражный суд Москвы признал общими долги блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея. Согласно постановлению судьи, «королева марафонов» и ее супруг должны будут совместно нести обязательства перед банком ПАО ВТБ в размере более 168 млн рублей.