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Суд в Москве признал общими долги Блиновской и ее мужа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Арбитражный суд Москвы признал общими долги блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея, об этом 9 апреля сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Согласно постановлению судьи, Блиновская и ее супруг должны будут совместно нести обязательства перед банком ПАО ВТБ в размере более 168 млн рублей. Также они вместе несут обязательства перед Инспекцией Федеральной налоговой службы (ИФНС) в размере 1 млрд 168 млн рублей.

Очередное заседание по процедуре банкротства Блиновской планируется 19 мая. Суд получил заявление от финансовой управляющей по фамилии Ознобихина, которая просит признать недействительным платеж, совершенный мужем блогера в адрес его отца, Владимира Блиновского, в размере 8 997 165, 21 рубля, где в назначении платежа было указано «Материальная помощь». Управляющая просит суд применить последствия недействительности сделки, сообщил журналист «Известий».

До этого, 26 февраля, текущего года, суд арестовал счета и имущество супруга Блиновской по делу о ее собственном банкротстве.

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3 марта блогера приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также «королеве марафонов» назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься определенной деятельностью в течение четырех лет. Кроме того, с Блиновской взыскано 587 млн рублей по иску прокуратуры.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом. СК РФ завершил расследование в отношении блогера 25 июля 2024 года. 30 августа она частично признала вину в уклонении от уплаты налогов. В ноябре блогера признали банкротом, после этого суд начал реализацию ее имущества.

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