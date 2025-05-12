Четыре мирных жителя Херсонской области погибли за сутки в результате атак ВСУ
В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки в Херсонской области погибли четыре мирных жителя. Об этом 12 мая сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Удар вражеских дронов по селу Челбурда Алешкинского округа привел к гибели четырех человек, один получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу Скадовска», — следует из публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что в Голой Пристани также пострадал местный житель. Его госпитализировали в скадовскую центральную районную больницу (ЦРБ).
Кроме того, в Новой Каховке были повреждены два многоквартирных и один частный дома.
Как сообщает глава региона, военнослужащие ВСУ обстреляли также Алешки, Каховку, Каиры, Казачьи Лагеря, Каменку, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Новофедоровку, Рыбальче.
11 мая в Херсонской области погибли три человека в результате обстрелов ВСУ. Сообщалось, что всего противник выпустил 38 снарядов. Удары были нанесены по Алешкам, Каховке, Голой Пристани, Князе-Григорьевке и Великой Лепетихе.