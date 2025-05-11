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Три жителя Херсонской области погибли за сутки в результате атак ВСУ

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Фото: t.me/SALDO_VGA
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За сутки три человека погибли в Херсонской области в результате обстрелов военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«За последние 24 часа в результате киевской агрессии в Голопристанском муниципальном округе погибли двое мирных жителей: в селе Новофедоровка — мужчина 1978 года рождения, в селе Рыбальче — женщина 1961 года рождения. В Новокаховском городском в городе Новая Каховка осколки снаряда унесли жизнь мужчины 1952 года рождения», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Кроме того, губернатор сообщил о пожаре в неэксплуатируемом жилом доме в поселке городского типа Днепряны. Площадь возгорания составляет 120 кв. м. В Чаплинке был уничтожен легковой автомобиль. Помимо этого, в селе Малая Лепетиха боевики ВСУ повредили крышу и окна жилого дома, разрушили еще одно здание.

Уточняется, что всего противником было выпущено 38 снарядов. Удары были нанесены по Алешкам, Каховке, Голой Пристани, Князе-Григорьевке и Великой Лепетихе.

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В результате артобстрела 8 мая в Херсонской области погибла мирная жительница. Сообщалось, что женщина умерла на пороге собственного дома из-за осколков снаряда противника.

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