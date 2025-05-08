Женщина погибла из-за артобстрела ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области в результате артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом 8 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«С самого утра враг ведет массированный артобстрел Новой Каховки и населенных пунктов округа. В Днепрянах от удара украинских боевиков погибла мирная жительница», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, женщина погибла на пороге собственного дома из-за осколков снаряда противника.

7 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали населенные пункты Гончаровка и Теткино в Суджанском районе региона, при ударах пострадали два человека. Он отметил, что пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу, где им оказали медицинскую помощь.