В Курской области двое мирных жителей пострадали при атаках дронов ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Гончаровка и Теткино в Суджанском районе Курской области, при ударах пострадали два человека. Об этом 7 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Вчера вечером украинский дрон нанес удар в селе Гончаровка Суджанского района. В результате атаки пострадал 42-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, поясницы, касательное ранение левого бедра», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в поселке Теткино FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в результате чего 73-летний мужчина получил осколочное проникающее ранение брюшной полости.
Сообщается, что пострадавшие были доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Хинштейн пожелал раненым мужчинам скорейшего выздоровления и призвал граждан беречь себя.
Ранее, 6 мая, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что три мирных жителя республики пострадали в результате агрессии киевского режима. По словам Пушилина, раненым оказывается необходимая медицинская помощь.