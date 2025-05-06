В результате атак ВСУ в ДНР пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) пострадали в результате киевской агрессии. Об этом 6 мая сообщил глава республики Денис Пушилин.
«В Ясиноватском муниципальном округе во время проведения дорожных работ на трассе Донецк – Ясиноватая при наезде экскаватора на взрывоопасный предмет ранения средней степени тяжести получил сотрудник дорожно-строительной компании — мужчина 1987 г.р.», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Также в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадала жительница Горловки.
В Курахово из-за детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина, уточняется в сообщении.
По словам Пушилина, раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Уточняется, что повреждения получили семь жилых домостроений и 12 объектов гражданской инфраструктуры в Горловке. На трассе Донецк – Ясиноватая поврежден экскаватор.
«Со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины.— Ред.) совершены более 20 вооруженных атак. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 мм, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА», — говорится в публикации.
5 апреля Пушилин сообщил, что в результате атак ВСУ на ДНР пострадали два мирных жителя. Он уточнил, что среди раненых — женщина 1932 года рождения из Горловки, пострадавшая вследствие атаки ударного беспилотника противника, и мужчина, получивший травмы в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса в селе Дмитриевка Волновахского муниципального округа.