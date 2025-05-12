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13 мая — День Черноморского флота ВМФ России: история и традиции праздника

День Черноморского флота ВМФ России отмечается 13 мая
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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День Черноморского флота ВМФ России — ежегодный праздник с многовековой историей. Традиционно его отмечают после майских праздников, 13 мая. В 2025 году празднования пройдут во вторник. «Известия» рассказывают о традициях знаменательной даты и какие мероприятия приурочены к торжеству в текущем году.

День Черноморского флота – 2025: история и суть праздника

Строительство Черноморского флота началось в 1783 году по указу императрицы Екатерины II после присоединения Крыма к Российской империи. Его ядро составили корабли Азовской и Днепровской флотилий, созданных во время Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Сильный флот был необходим для защиты южных рубежей страны и обеспечения судоходства на Черном море.

Главной базой Черноморского флота стало поселение Ахтиар в Ахтиарской бухте. В дальнейшем на этом месте возник город и порт Севастополь, где военные корабли базируются и в наши дни. Строительство морских судов происходило в городе Херсоне. С верфи корабли спускали прямо в Черное море.

Флот развивался и рос быстрыми темпами. Уже к 1787 году в его составе были три линейных и три бомбардирских корабля, 12 фрегатов и около 30 других военных судов.

Прежде днем рождения Черноморского флота считалась дата 2 мая, когда корабли Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту. Именно она фигурировала в документах конца XVIII – начала XX века. С переходом на григорианский календарь число сместилось на 13 мая по новому стилю.

Официально День Черноморского флота был закреплен в календаре праздников в 1996 году по приказу адмирала Феликса Громова, который с 1992 по 1997 год занимал должность главнокомандующего ВМФ России.

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Традиции Дня Черноморского флота, отмечаемого 13 мая

Празднования Дня Черноморского флота проходят в разных городах. К торжеству приурочены выставки, кинопоказы, встречи с моряками, выступления творческих коллективов. Обязательная традиция — возложение цветов к памятникам, среди которых монументы морякам-черноморцам и императрице Екатерине II как основательнице Черноморского флота.

Главные события проходят в Севастополе и Новороссийске, где базируются основные военно-морские силы. В праздник на судах организуют торжественное построение с поднятием государственного флага, а в прибрежной зоне проходит парад военных кораблей. Посмотреть на него собирается множество туристов и местных жителей.

И, конечно, в День Черноморского флота звучат поздравления в адрес военнослужащих — как от командования, коллег, земляков, так и первых лиц государства. Вспоминают в этот день ветеранов и героев флота. Во Владимирском соборе Севастополя, где покоятся многие русские адмиралы, проходят торжественные молебны. Также они совершаются и в других православных храмах.

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Интересные факты о Черноморском флоте России

Черноморский флот прославился именами выдающихся русских флотоводцев, среди которых Федор Ушаков, Павел Нахимов, Владимир Корнилов. Под их командованием моряки одержали много славных побед в сражениях Русско-турецкой войны 1787–1791 годов, Крымской войны 1853–1856 годов, а также в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны (ВОВ). Часть из них, как, например, Синопское сражение 1853 года, входит в Дни воинской славы России.

Героическая история флота дважды прерывалась. В первый раз после Крымской войны, по итогам которой запрещалось держать военный флот на Черном море, и в первые годы Гражданской войны в России, когда был образован Белый Черноморский флот, большая часть судов которого ушла за рубеж. Тогда флот пришлось восстанавливать практически заново. Его реконструкция и усиление начались в 1928 году за счет кораблей Балтийского флота.

После распада СССР судьба Черноморского флота стала одной из ключевых проблем в отношениях между Россией и Украиной. В результате большую часть флота получила Россия, а в 2014 году после возвращения Крыма под юрисдикцию РФ перешла база в Севастополе.

Сегодня Черноморский флот — одно из пяти крупнейших военно-морских объединений нашей страны. Вместе с Каспийской флотилией он входит в состав Южного военного округа. Его основу составляют надводные корабли и подводные лодки, части сухопутных, береговых войск, а также морская пехота и авиация.

Летом в России будет отмечаться День Военно-морского флота. «Известия» рассказали об истории праздника и подготовили поздравительные открытки для моряков.

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