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Зверские цены: как устроена контрабанда редких животных

В интернете на продажу выставлено почти всё содержание Красной книги
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
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Правительство России переутвердило перечень животных, которые запрещены к содержанию в домашних условиях. Распоряжение вступит в силу с 1 сентября текущего года. Между тем экзотические звери, птицы и рептилии в определенных кругах давно превратились в статусные предметы роскоши. Спрос на них на теневом рынке только растет вместе с ценой. Как устроена нелегальная торговля живым товаром, разбирались «Известия».

Громкое дело

В начале апреля домодедовские таможенники обнаружили на складе временного хранения микроавтобус, в котором находились клетки с экзотическими животными, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Груз прибыл накануне самолетом из киргизского города Ош в аэропорт Жуковский. В восьми клетках таможенники нашли 374 волнистых попугая, 20 кореллов, 20 неразлучников. На эту живность подтверждающие документы нашлись. Но в поддоне нашлись еще восемь попугаев и 40 сухопутных черепах. Исследование показало, что четыре неучтенных пернатых — из рода розовых какаду, еще столько же — сенегальские длиннокрылые попугаи. Что касается черепах, то все они относятся к виду среднеазиатских.

Клетка с попугаями
Фото: Global Look Press/Joachim Hiltmann

По оценкам силовиков, партия контрабандных птиц и черепах по самым скромным подсчетам стоит почти 1,3 млн рублей. Между тем оборот такого живого товара строго ограничен международными нормами и законодательством России.

скрин с чата
Фото: Telegram

Какаду, сенегальские длиннокрылые попугаи и черепахи внесены в приложение II к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). В этом списке свыше 32 тыс. редких животных со всей планеты. Все перечисленные виды также находятся в Красной книге России. По факту обнаружения запретного груза возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

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Дорогие игрушки

По оценкам зоозащитников, мировой теневой рынок экзотических животных — один из крупнейших, наряду с торговлей наркотиками, оружием и драгоценностями.

— Его ежегодные обороты достигают $300 млрд, — рассказывает руководитель общественной организации «Зооправо» Анастасия Федюнина. — При кажущейся невероятности цифра может оказаться даже заниженной. Достаточно открыть любой поисковик, чтобы увидеть сотни объявлений о продаже «экзотов» любого вида. Люди сходят с ума — например, на одной из торговых площадок есть предложение по арт-росписи мадагаскарских тараканов.

Мадагаскарские тараканы
Фото: Global Look Press/IMAGO/PRILL Mediendes

Продают редких животных в основном через интернет, при наличии денег можно купить фактически кого угодно. На продаже одного животного продавцы выручают от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей.

При этом покупатели нередко просто выбрасывают животных, наигравшись с ними вдоволь, говорит Феклюнина.

Лемур
Фото: Telegram

— Большинство погибает, поскольку «экзоты» как никто другой нуждаются в профессиональном уходе, а ни продавец, ни покупатель не знают тонкостей их содержания. Ветеринары тоже не всегда могут помочь — многие не станут нарушать закон, а другие попросту тоже не знают, как и чем их лечить.

Бенгальские тигры и пантеры

«Известия» нашли один из каналов по реализации редких животных в Тelegram. В нем предлагаются не только попугаи и рептилии, но даже бурые медведи и пантеры. Нашлось даже объявление о продаже двухмесячного бенгальского тигра — это вымирающий вид, популяция которого в 2011 году составляла около 2,5 тыс. особей.

Скрин с чата
Фото: Telegram

Любопытно, что самые запретные лоты администрация не называет в тексте объявлений, а лишь выкладывает их фото или видео с подписью «срочно продается», «цена снижена», либо наоборот — пишет текстом, но не сопровождает медиаконтентом. Вероятно, такая тактика дает администрациям возможность избегать блокировки и проблем с законом. Администратор электронного магазина — некая Евгения Ш. из Краснодарского края.

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Международное расследование

Впрочем, редкие животные не только ввозятся и продаются в России, но и экспортируются из страны по теневым каналам. В апреле текущего года в Россельхознадзоре сообщили, что намерены запросить сведения о международной сети торговли экзотическими животными, которую накрыла испанская полиция.

Черепаха в клетке
Фото: Global Look Press/Robin Loznak

Ранее в Манакоре были арестованы два человека, которые торговали редкими животными через интернет. Зарубежные СМИ сообщили, что в сетевую торговлю экзотическими кошками были вовлечены заводчики, перевозчики и ветеринарные врачи. Контрабанда животных осуществлялась в том числе из России и Белоруссии. Речь в расследовании идет о незаконной продаже белых тигров, дымчатых и черных леопардов, северных рысей, пум и гиен. Изъятые звери помещены в сафари-парк Сон-Сервера.

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С точки зрения закона

Законы РФ направлены на строгую защиту редких и исчезающих видов флоры и фауны, закрепленную в ст. 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды», напомнила юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Красная книга РФ и региональные Красные книги служат для охраны и учета этих видов.

— Ввоз, вывоз, транспортировка и оборот редких видов регулируются российским законодательством в соответствии с международным правом, — говорит юрист. — Особо ценные дикие животные, занесенные в Красную книгу РФ и (или) охраняемые международными договорами, выделены в отдельный перечень, за незаконный оборот которых предусмотрена уголовная ответственность.

Попугаи
Фото: Telegram

Добыча, передача прав пользования, содержание и разведение краснокнижных животных допускаются только на основании разрешения Росприроднадзора, для получения которого требуется обширный пакет документов, определенный административным регламентом ведомства.

— Контрабанда редких птиц и животных пресекается, а нарушители привлекаются к административной или уголовной ответственности.

Попугаи в клетках
Фото: Global Look Press/Michael Weber

Предусмотрена также административная ответственность за изъятие из среды обитания, хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение, продажу, пересылку или уничтожение охраняемых организмов (если это не влечет уголовной ответственности) в соответствии со ст. 8.35 КоАП РФ. Уголовная ответственность (ст. 258 УК РФ) наступает за незаконную охоту. Наказание зависит от тяжести преступления, самое суровое — заключение до пяти лет в колонии. Также предусмотрена уголовная ответственность (ст. 258.1 УК РФ) за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов из Красной книги РФ. За преступления, совершенные с использованием служебного положения или организованной группой предусмотрено наказание вплоть до девяти лет заключения.

— Для ввоза редких животных с целью продажи необходимо иметь при себе документы о подтверждении вакцинации, а также ряд иных дополнительных сведений, — говорит юрист Георгиева. — В том числе нужно пройти ветеринарный контроль на таможне.

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