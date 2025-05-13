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Кобры, львы и крокодилы: в России утвердили список запрещенных к содержанию животных

В обновленный перечень вошел 121 вид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. В него попали кобры, тигры и львы, крокодилы, ящерицы и некоторые виды птиц. «Известия» выяснили, как будут изымать запрещенных животных, кто будет этим заниматься и что будет с изъятыми питомцами.

Новый перечень

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В обновленный перечень вошел 121 вид животных, сложных для содержания в неволе или представляющих угрозу для человека. Ограничения касаются диких млекопитающих и некоторых видов рептилий, птиц, рыб, земноводных и паукообразных. В списке млекопитающих указаны крупные хищники (тигры, львы, леопарды), слоны, носороги, бегемоты, гиены, приматы, а также медведи, волки и лисы. Также, согласно документу, дома нельзя содержать крокодилов, ядовитых и крупных змей (кобр, мамб и питонов), ящериц (комодский варан), черепах с панцирем размером более 30 см, ядовитых пауков (в том числе, черную вдову), скорпионов и некоторых древесных лягушек.

Змея в руках девушки
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Запрет распространяется и на морских обитателей, в том числе — акул, скатов, мурен, электрических угрей, а также млекопитающих — китов, тюленей, моржей и ламантинов. В перечень также попали некоторые виды птиц — от страусов, фламинго и пингвинов до сов и журавлей.

Ограничение не касается животных, которые содержатся в зоопарках, цирках, океанариумах, дельфинариях и других организациях, получивших лицензию. Распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать шесть лет, до 1 сентября 2031-го.

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Предыдущая версия списка действовала с января 2020 года. Старый перечень включал более 100 видов животных, в том числе крупных хищников, ядовитых змей и паукообразных, морских млекопитающих.

Продажа животных

Несмотря на действующие ограничения, в России регулярно фиксируются случаи продажи диких животных и содержания их в домашних условиях. В ноябре прошлого года у жителя Краснодарского края изъяли тигрицу по кличке Лаура, которую мужчина держал на цепи в сарае и избивал.

Дрессировщик цирка Виталий Довгалюк, куда животное забрали на передержку (потом Лауру отвезли в хоспис для диких кошек в Ленинградской области), рассказал журналистам, что тигрица избита и подавлена. Она боится людей.

Тигрица Лаура, изъятая у жителя Краснодарского края

Тигрица Лаура, изъятая у жителя Краснодарского края

Фото: прокуратура Краснодарского края

«Черенки от лопаты, бруски — там все ломалось об тигрицу. То есть он пытался заставить ее идти в нужном ему направлении таким способом. Он просто ее уничтожал», — рассказал он.

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Сейчас Лаура находится в хосписе. По словам сотрудников, там она «повеселела и начала есть». На бывшего владельца возбудили дело о жестоком обращении с животным и оштрафовали на 2,5 тыс. рублей. Выяснилось, что животное он купил «с рук» и без документов.

В августе прошлого года в ветеринарную клинику в Москве подбросили истощенного львенка. Хозяева купили животное в интернете, какое-то время подержали дома, а потом отнесли к ветеринару и ушли. Как рассказали в прокуратуре, львенку было примерно 1,5 месяца, он голодал и страдал несколькими заболеваниями.

Львенок, подброшенный в одну из ветеринарных клиник Москвы

Львенок, подброшенный в одну из ветеринарных клиник Москвы

Фото: прокуратура Москвы

За несколько дней до этого в столице спасли еще одного 1,5-месячного львенка, которого нашли на улице у кафе. У хозяина не было документов, потому животное забрали. Оба детеныша находятся в Центре реабилитации. Специалисты не исключили, что животные могут быть братьями, и их продавали одни и те же люди.

Корреспонденту «Известий» удалось найти на сервисах объявлений и в социальных сетях несколько предложений о продаже львят. Сейчас они сняты с публикации — но в объявлениях называлась цена 75-80 тыс. рублей, предлагалась доставка, документы или выбор любого животного из помета. Некоторые дикие животные всё еще продаются — например, за лису просят от 25 тыс. рублей, за волка — от 35 тыс. рублей. Питоны в интернет-магазинах экзотических животных стоят от 35 тыс. рублей.

«Многие животные уже не восстановятся»

Эксперты, с которыми пообщались «Известия», называют проблему продажи диких животных актуальной по сей день. Как правило, их приобретают состоятельные люди — чтобы похвастаться перед друзьями или в социальных сетях, говорит директор благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова

— У нас была история, когда волонтер фонда увидела в обычном автосервисе в Подмосковье больного львенка, которого бросили. Мы его отобрали, долго лечили, вырастили здорового красавца и отправили в Танзанию, в национальный парк. Таких историй много — но они не всегда заканчиваются хорошо, попадаются животные в ужасном состоянии, — рассказывает Сафонова.

Львенок
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Директор парка-приюта «Земля прайда» Виктор Агафонов объясняет, что содержание таких животных в квартирах может быть опасно как для них самих, так и для их хозяев. Маленькие пространства, неправильное питание и уход, отсутствие полноценного выгула плохо сказываются на здоровье животных.

— К примеру, тому же львенку или тигренку нужно постоянно находиться на улице, много бегать, прыгать — в городской среде, в квартире это обеспечить невозможно, — говорит он. — Почти все питомцы нашего парка — это «спасеныши», конфискованные Росприроднадзором у частных лиц, передвижных цирков, зоопарков, которые решили, что животные — это игрушки, специфических условий им не нужно. Теперь животные на пожизненном содержании и лечении, и многие никогда не восстановятся полностью.

Тигренок играет в одном из помещений зоопарка
Фото: РИА Новости/Александр Сухов

При этом, отмечают эксперты, в случае массового изъятия животных может возникнуть проблема с их пристройством. Зоопарки таких питомцев не возьмут — им нужны здоровые животные с документами. А в центрах реабилитации, парках-приютах, общественных организациях мест может не хватить.

— Необходимы качественные центры, где соблюдаются условия для содержания животных с нужной площадью и так далее. К примеру, для льва или тигра должно быть минимум 100 квадратных метров — и этого, на самом деле, мало. Тогда животные будут более-менее в подобающих условиях. Но в данный момент, конечно, эта проблема стоит остро, — говорит Агафонов.

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Кроме того, добавляет Светлана Сафонова, важно, чтобы в законе были прописаны нормы изъятия животных у владельцев. И важно, чтобы эти правила были едины для всех регионов страны.

Юридическая сторона

Как объясняет «Известиям» адвокат, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека Игорь Ким, постановление правительства РФ об утверждении перечня животных, запрещенных для содержания в домашних условиях, вступило в силу еще с 1 января 2020 года. Но, если животное приобретено до этой даты, по закону оно может оставаться у владельца до момента своей естественной смерти.

— Пока в новом законе нет четких критериев для ответственности за содержание диких животных дома, речь идет только об изъятии. Указанные животные не подпадают под административное правонарушение, предусмотренное ст. 8.35 КоАП РФ («Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, в том числе их уничтожение»), — говорит юрист.

Крокодил в руках мужчины
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

При этом, добавляет адвокат Шон Бетрозов, за содержание животных из запрещенного перечня предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 8.52 КоАП РФ:

— граждане: штраф от 1,5 до трех тыс. рублей;

— должностные лица: от пяти до 15 тыс. рублей;

— юридические лица: от 15 до 30 тыс. рублей.

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Если в результате нарушения был причинен вред жизни, здоровью или имуществу, размеры штрафов увеличиваются до 30 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. При тяжких последствиях может наступить уголовная ответственность, в том числе по статьям о причинении вреда по неосторожности.

— Если в вашем доме или районе содержится такое животное, необходимо незамедлительно обратиться по номеру 112. Оперативные службы обязаны обеспечить безопасность и организовать изъятие животного. Также можно направить жалобу в территориальные подразделения Россельхознадзора или в прокуратуру. Эти органы уполномочены проводить проверки и возбуждать дела об административных правонарушениях, — поясняет собеседник «Известий».

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