Правительство РФ переутвердило перечень запрещенных к содержанию животных

Правительство России переутвердило перечень животных, которые запрещены к содержанию в домашних условиях. Об этом 13 мая свидетельствует документ на официальном сайте правовых актов, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В новом списке значится около 121 разновидности животных, среди которых отдельные виды змей, в том числе кобры и питоны, определенные виды черепах, хищников и больших кошек, а также ряд паукообразных (каракурты, черные вдовы и другие) и некоторые птицы.

Так, например, в список вошли тюлени, моржи, ламантины, скаты, электрические угри, гиены, слоны, крокодилы, фламинго, волки, пумы, пеликаны, медведи, носороги, бегемоты, дикобразы и другие.

Уточняется, что распоряжение вступит в силу с 1 сентября текущего года и будет действовать шесть лет.

Ранее, 17 марта, сообщалось, что в России планируют ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть по неосторожности из-за нападения их питомцев. Согласно новым нормам, виновного владельца домашнего животного предлагается наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишением свободы на этот же период времени.