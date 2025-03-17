Владельцев животных накажут за смерть человека после нападения питомца

В России планируют ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть по неосторожности из-за нападения их питомцев. Такие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовил к внесению в Госдуму первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Предлагается дополнить ст. 109 УК РФ частью 4 следующего содержания «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными», — говорится в законопроекте, с которым ознакомились «Известия».

Согласно новым нормам, виновного владельца домашнего животного предлагается наказывать ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишением свободы на этот же период времени.

«В последнее время в России участились случаи нападения домашних животных на людей, в том числе закончившиеся летальным исходом. Это, например, трагедия в Ставрополе, где девятилетнюю девочку загрызли собаки. В полиции региона мне сообщили, что фигурантом дела оказалась женщина, у которой эти животные жили в доме, она их бесконтрольно плодила. Также это недавнее нападение на мальчика в Сочи двух хаски, у которых тоже был хозяин. Потом нападение в Екатеринбурге ротвейлера на мать с ребенком, которого женщина закрывала собой от озверевшей собаки», — пояснил Бурматов.

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