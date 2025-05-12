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СМИ сообщили о требованиях демократов расследовать подарок Трампу от Катара

Axios: Торрес добивается расследования подаренного самолета Boeing 747-8
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Фото: REUTERS/Kent Nishimura
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Конгрессмен от Демократической партии США Ричи Торрес требует начать расследование, касающееся планов президента страны Дональда Трампа принять в подарок от королевской семьи Катара Boeing 747-8 стоимостью около $400 млн для использования в качестве президентского самолета Air Force One. Об этом сообщил 12 мая новостной портал Axios со ссылкой на американского дипломата.

«Воздушный дворец, стоимость которого оценивается в $400 млн, станет самым ценным подарком, когда-либо преподносившимся президенту иностранным правительством»,— цитирует его слова портал.

Уточняется, что демократы потребовали консультативное заключение о соблюдении федеральных правил этики или положения о вознаграждении, закрепленном в Конституции США.

Ранее национальный комитет Демократической партии опубликовал пресс-релиз, в котором назвал это событие «очередным мошенничеством Трампа». Официальный представитель Катара в свою очередь заявил, что формально самолет будет передан Пентагону в подарок от министерства обороны Катара. Затем Пентагон переоборудует самолет для использования главой государства с учетом требований безопасности и модификаций.

Замена самолета Air Force One уже давно является приоритетом для американского лидера, пишет Axios. Компания Boeing начала работать над переоборудованием двух самолетов 747 в самолеты следующего поколения Air Force One, однако этот процесс затянулся. Их поставка планировалась к 2022 году, но теперь ожидается не раньше 2027 года.

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30 апреля ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил «Известиям», что слова президента Трампа о результатах первых 100 дней — преувеличение. По словам политолога, всего за три месяца у власти невозможно достичь таких результатов. Их нельзя назвать «самыми масштабными за столетие», добавил эксперт.

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