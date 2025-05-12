По делу о хищения у участников СВО в Шереметьево арестовали более 20 человек
По делу о хищениях денежных средств таксистами у участников специальной военной операции (СВО) в столичном аэропорту Шереметьево арестованы 23 человека. Об этом 12 мая ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«По настоящему уголовному делу, возбужденному по ст. 158 («Кража») и ст. 159 («Мошенничество») УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — отмечается в заявлении.
Фигуранты уголовного дела обвиняются по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Ранее, 1 мая сообщалось, что транспортная полиция возбудила девять уголовных дел по факту хищения таксистами денежных средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Согласно данным окружного транспортного управления МВД, в отношении фигурантов возбуждено девять уголовных дел по ст. 158 («Кража») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
Уточняется, что злоумышленники совершали махинации путем краж, вымогательства и мошеннических действий. Позднее стало известно, что был арестован Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором преступной группы.