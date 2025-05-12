Россиянин Бобровский стал первой звездой матча плей-офф НХЛ против «Торонто»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 броска во время четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто», благодаря чему команда одержала победу. Игра состоялась 12 мая и закончилась со счетом 2:0.

Шайбы забросили Картер Вераге (16-я минута) и Сэм Беннетт (53). В результате матча Бобровского признали первой звездой встречи.

Для российского вратаря эта игра стала второй «на ноль» в нынешнем плей-офф. До этого в его ворота ни разу не забили во втором матче первого раунда с «Тампой», счет также составил 2:0.

Счет в серии до четырех побед между «Флоридой» и «Торонто» стал 2:2. Следующая их встреча состоится в ночь на 15 мая мск в Торонто.

10 мая хоккейная команда «Каролина Харрикейнз» разгромила «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ. Игра завершилась со счетом 4:0.