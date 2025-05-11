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«Обязательная надо попасть в плей-офф КХЛ, а там попробуем пошуметь»

Спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко — о задачах на предстоящий сезон, кандидатах в главные тренеры и повышении потолка зарплат
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Фото: РИА Новости/Василий Пономарев
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На этой неделе было объявлено о появлении нового крупного спонсора у хоккейного клуба «Лада» (Тольятти) — ОАО «Полипласт». Как заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, данное стратегическое партнерство предполагает выделение выступающей в КХЛ «Ладе», ее фарм-клубу ЦСК ВВС из Самары (выступает в ВХЛ), молодежной команде «Ладья» (выступает в МХЛ) и новой команде по следж-хоккею 5 млрд рублей в течение ближайших пяти лет.

Уже объявлено, что гендиректором «Лады» станет занимавший в предыдущие шесть лет аналогичный пост в нижегородском «Торпедо» Александр Харламов. А спортивным блоком будет руководить бывший спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко, год назад выигравший с «Магниткой» Кубок Гагарина. В интервью «Известиям» Гомоляко рассказал о кандидатах на пост главного тренера тольяттинской команды, задачах клуба, желании сохранить в Тольятти нападающего Архипа Неколенко и оценил апрельское решение КХЛ о повышении потолка и пола зарплат в течение ближайших трех сезонов.

— Этой весной предыдущее руководство «Лады» продлило контракты с рядом ведущих хоккеистов прошлых двух сезонов — в частности, Дмитрием Кугрышевым и Никитой Михайловым. Эти решения согласовывались с вами?

— Нет, не согласовывались.

— Заинтересованы в сотрудничестве с ними?

— У ребят уже есть контракты. И это довольно-таки приличные хоккеисты. Так что, думаю, никаких проблем с ними не будет.

— В «Ладе» важную лидерскую роль в последние два сезона играл Михаил Фисенко, с которым вы ненадолго пересекались в «Металлурге». Есть желание предложить ему новый контракт?

— Посмотрим, что у нас будет по составу. Меня больше Неколенко интересует.

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— Какая по нему ситуация?

— Будем разговаривать. Всё будет зависеть от запросов игрока. Понятно, что бюджет у нас в «Ладе» не самый большой, но довольно-таки хороший. Так что всё зависит от переговоров — заинтересованность в Архипе у нас есть.

— Когда определитесь с новым главным тренером?

— Кандидаты у нас есть. Думаю, в ближайшее время тренерский штаб сформируем.

— Сколько сейчас кандидатов на должность главного тренера?

— Кандидатов много. Человек десять есть. Все эти тренеры в данный момент не работают.

— Получается, слухи об интересе к Илье Воробьёву возникли не на пустом месте?

— Воробьёв, Вячеслав Буцаев, Виктор Козлов, у которого сейчас закончился контракт в Уфе, — он ведь тоже местный, уроженец Тольятти. Все фамилии называть не хочу, но если вы посмотрите всех тренеров, который на данный момент свободны от работы, то поймете, какой у нас список.

— Виктору Козлову после окончания серии с «Локомотивом» прямо в раздевалке предложили продлить контракт с «Салаватом Юлаевым» — лично глава Башкирии Радий Хабиров об этом сказал.

— О его переговорах с «Салаватом Юлаевым» вам лучше с самим Виктором Николаевичем разговаривать. Мне какой смысл рассуждать о взаимоотношениях между ним и Уфой? Я лишь говорю, что мы смотрим за всеми тренерами, кто сейчас без работы или без контракта на следующий сезон. Как только кто-то из них получит контракт на следующий сезон с тем или иным клубом, в нашем списке его больше не будет.

— В СМИ в качестве кандидата в главные тренеры «Лады» упоминался и покинувший тренерский штаб СКА Евгений Корешков. Его тоже рассматриваете?

— Да.

— Планируете усиливать вратарскую позицию?

— Безусловно. Да, Александр Трушков, игравший после зимнего ухода Владислава Подъяпольского в московское «Динамо», — очень хороший вратарь. И Максим Третьяк, выходивший на лед в некоторых матчах, тоже показывал хороший уровень. Но вратарскую линию всё равно надо усиливать. Посмотрим, может быть, залезем на иностранный рынок.

— Задача «Лады» на следующий сезон?

— Обязательная задача на сезон — попасть в плей-офф. Это понятно. А дальше постараемся найти возможность пошуметь. Бывают, такое удается. Как было при мне в «Тракторе», когда клуб тоже располагал небольшим бюджетом. Мы собрали хорошую команду. И хотя меня уволили по ходу сезона, та команда через определенное время завоевала бронзовые медали в плей-офф — впервые за долгое время. Так что можно ставить минимальные планки, но почему еще и в плей-офф не погреметь, не пошуметь? Надеюсь, что наш тренерский штаб и я создадим команду, которая не будет безразлична. А будет биться в каждой игре, за клуб, за город. И тогда возможно многое.

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— Фарм-клубом «Лады», самарским ЦСК ВВС в ВХЛ, тоже будете лично вы заниматься? Есть понимание, кто его будет тренировать?

— Идеи есть, но в данный момент озвучивать фамилии не хочу. Надеюсь, что к началу предсезонных сборов и тренерский штаб, и команда будут сформированы. Буду ли я сам заниматься? Понятно, что у меня будут помощники, которые плотно станут работать с самарским клубом. Но я точно не стану от этого отдаляться, буду держать руку на пульсе, заниматься в том числе и фарм-клубом.

— Как отнеслись к апрельскому решению совета директоров КХЛ к сезону-2027/28 повысить потолок зарплат с 900 млн до 1 млрд рублей, а пол — с 450 млн до 600 млн рублей?

— Повышение давно напрашивалось, поскольку надо учитывать инфляцию. Я еще в период работы в «Металлурге» выступал за это и даже говорил, что прямо сейчас можно повысить потолок до 1 млрд рублей. А в итоге даже сейчас КХЛ решила повышать его не со следующего сезона (в сезоне-2025/26 потолок останется равен 900 млн рублей, в сезоне-2026/27 повысится до 950 млн, в сезоне-2027/28 — до 1 млрд. — Ред.). Но в лиге тоже сидят люди, которые всё знают и понимают. Они сделали свои расчеты, когда уместно повышать потолок. И сделали это, что хорошо для нашего хоккея.

— Для «Лады» выгодно то, что к сезону-2027/28 разница между потолком и полом сократится на 50 млн рублей?

— Я надеюсь, что с таким спонсором, который теперь появился у «Лады», и с той хорошей игрой, которую мы, как я рассчитываю, будем показывать, бюджет тоже будет меняться в большую сторону. Хотя по финансовым вопросам нужно обращаться не ко мне, а к Александру Зинуровичу (Шамсутдинову, председателю совета директоров «Полипласта». — Ред.).

Если мы будем показывать хороший хоккей, то, возможно, спонсоры повернутся к нам лицом и станут давать больше денег, чтобы команда боролась за медали. Для этого мы и собрались. Надо построить коллектив, чтобы вернуть Тольятти те моменты, когда «Лада» выигрывала и чемпионство, и в финал выходила, и вообще постоянно ставила самые высокие задачи.

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