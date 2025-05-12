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Открылась часть прогулочных маршрутов фестиваля «Сады и цветы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве открылась часть прогулочных маршрутов фестиваля «Сады и цветы». Об этом 12 мая сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что одним из ключевых проектов московского фестиваля «Сады и цветы» стали оригинальные прогулочные маршруты с выставочными садами, часть которых открылась в центре столицы. Так, он начинается в Ботаническом саду с редкими южными растениями и настоящим тропическим водопадом на Манежной площади и ведет мимо леса на лестнице Российской государственной библиотеки, проходит через Большой Каменный мост, украшенный яркими ампельными растениями, и по Новому Арбату, а далее по Бульварному кольцу.

Один из маршрутов проходит по Тверской улице, где от Моховой улицы до Пушкинской площади установлены городские клумбы с цветами и зелеными композициями.

Также можно увидеть необычный сад с десятиметровыми южными кипарисами и розарием возле памятника поэту Александру Пушкину и пройтись по современному арт-пространству на Тверском бульваре, вдохновленным энергией природы и динамикой современного города с его культурой и уникальной атмосферой.

Кроме того, в Столешникове переулке находятся арки-фасады, которые украшены в стиле старинных московских особняков. Внутри размещены торговые точки, которые создают колоритную атмосферу из-за особого оформления.

Уточнятся, что проекты фестиваля будут поэтапно возводиться до конца июня текущего года. Так, в Камергерском переулке посетители смогут увидеть лимонный сад, ландшафтные композиции в декоративных кашпо, оформленных в стиле московского барокко на Никольской улице и многоуровневый сад с миниатюрными водопадами на улице Кузнецкий Мост.

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Ранее, 7 мая, организаторы фестиваля «Сады и цветы» рассказали, что улицу Новый Арбат в Москве украсили праздничным садом с центральной композицией «Пламя Победы» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также клумбы на Тверской улице закрыли красными панелями, а у подножия лип высадили 80 тыс. алых гвоздик.

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