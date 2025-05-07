Композиции столичного фестиваля «Сады и цветы» посвятили 80-летию Победы

Улицу Новый Арбат в Москве украсит праздничный сад с центральной композицией «Пламя Победы».

Как рассказали организаторы фестиваля «Сады и цветы», образ вечного огня собран из 50 тыс. красных, алых и рыжих гвоздик. Эти цветочные языки пламени отсылают к первому вечному огню, который вспыхнул в 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде в память о павших в годы Великой Отечественной войны.

Клумбы на Тверской улице закрыли красными панелями, а у подножия лип высадили 80 тыс. алых гвоздик. На площади Дорогомиловская застава, у памятника «Москва — город-герой», появился цветник из алых пеларгоний и бордовых колеусов — это цветочное полотно символизирует непокоренную силу духа советского народа. На Никольской улице создали облака из 30 тыс. гвоздик — они символизируют Небо Победы.

Кроме того, 80 тыс. цветов высадили на Арбате. Один из ярких акцентов фестиваля — лестница Российской государственной библиотеки, которую украсили глицинии. Там же установлены мультимедийные экраны, на которых показывают кадры с летящими журавлями. «Это визуальное пространство объединяет чувства и цвет в единый трогательный рассказ о мире, потерях и надежде», — рассказали организаторы.

В рамках фестиваля в столице зацветут десятки авторских садов, появятся водные и декоративные композиции и уютные зоны отдыха. Украсят и скверы, и улицы, и площади, где устанавливают арт-объекты и флористические инсталляции. Всего в столице появится порядка 70 цветочных локаций. Для их оформления используют более 500 тыс. растений.