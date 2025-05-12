Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по российским территориям в канун Дня Победы являются проявлением государственного терроризма, однако попытки украинских властей сорвать празднования 9 Мая для миллионов людей были обречены на провал. Об этом 12 мая сообщил президент Абхазии Бадра Гунба.

Также абхазский лидер назвал атаки украинских дронов попытками стереть свою же память. Гунба добавил, что желание сорвать праздник также является проявлением неофашизма.

«Это государственный терроризм. Украинские власти выступают против самой памяти», — заявил президент в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, он отметил, что герои советского периода во многом поспособствовали становлению Украины в ее нынешней форме, потому что если не они, то страны, вероятно, и не существовало бы в той форме, в какой она есть на данный момент.

Минобороны РФ 11 мая сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Согласно данным ведомства, украинская армия предприняла пять попыток прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях.