Реклама
Прямой эфир
Общество
По делу о хищения у участников СВО в Шереметьево арестовали более 20 человек
Мир
Трампа возмутил вопрос о его роли в избрании Ватиканом нового папы римского
Спорт
Россиянин Бобровский стал первой звездой матча плей-офф НХЛ против «Торонто»
Общество
В каждой второй российской компании выразили готовность повысить зарплату
Армия
Российские военные захватили крупный опорпункт ВСУ в зоне СВО
Мир
СМИ узнали о подготовленном Британией и ЕС пакте об обороне и безопасности
Мир
Президент Абхазии назвал атаки украинских БПЛА на РФ государственным терроризмом
Происшествия
В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 52 тыс. га
Общество
Министр транспорта Бурятии задержан по обвинению в коррупции
Мир
Лидер Республики Сербской Додик назвал начало спецоперации оправданным решением
Общество
Следующие четырехдневные выходные для россиян пройдут в июне
Общество
Вильфанд спрогнозировал заморозки на территории пяти округов РФ в ближайшие дни
Мир
В нескольких городах Германии прошли акции за запрет партии АдГ
Армия
Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили гаубицу Д-30 и ангары ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Импорт Никарагуа из РФ составил $195 млн в 2024 году
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили автомобильную технику ВСУ в зоне проведения СВО
Мир
Трамп 12 мая подпишет указ о снижении цен на лекарства в США на 30-80%

Президент Абхазии назвал атаки украинских БПЛА на РФ государственным терроризмом

0
EN
Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalia
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по российским территориям в канун Дня Победы являются проявлением государственного терроризма, однако попытки украинских властей сорвать празднования 9 Мая для миллионов людей были обречены на провал. Об этом 12 мая сообщил президент Абхазии Бадра Гунба.

Также абхазский лидер назвал атаки украинских дронов попытками стереть свою же память. Гунба добавил, что желание сорвать праздник также является проявлением неофашизма.

«Это государственный терроризм. Украинские власти выступают против самой памяти», — заявил президент в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, он отметил, что герои советского периода во многом поспособствовали становлению Украины в ее нынешней форме, потому что если не они, то страны, вероятно, и не существовало бы в той форме, в какой она есть на данный момент.

Абхазию сняли с паузы: у российских туристов вырос спрос на отдых в республике
МИД и Минэк отменили рекомендации не посещать ее и не продавать туда туры

Минобороны РФ 11 мая сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Согласно данным ведомства, украинская армия предприняла пять попыток прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025