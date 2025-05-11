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ВСУ за время перемирия свыше 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня

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Фото: REUTERS
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом 11 мая сообщило Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, украинская армия предприняла пять попыток прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях.

«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 4 011 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, в том числе 62 с применением реактивных систем залпового огня», — указано в сообщении Минобороны.

Помимо этого, ВСУ осуществили 9 918 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 58 дронов вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

В Минобороны отметили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) зеркально реагировали на нарушения противником режима прекращения огня.

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В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили 102 боеприпаса по региону за сутки. Украинские войска обстреляли шесть районов.

6 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что продолжающиеся атаки ВСУ на российские территории с помощью беспилотников свидетельствуют о позиции Киева, ориентированной на продолжение конфликта.

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