ВСУ выпустили более 100 боеприпасов по Белгородской области за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 102 боеприпаса по Белгородской области за сутки. Об этом 11 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что украинские обстрелы затронули поселок Разумное, села Беловское, Бессоновка, Варваровка и другие. В результате атаки пострадала женщина в Ясных Зорях, повреждены здания и автомобили.
Помимо этого, добавил Гладков, город Валуйки и окрестные села подверглись обстрелу. В результате удара дрона ВСУ ранен мужчина, повреждены автомобили и административное здание.
«В Волоконовском районе по селу Тишанка с беспилотника сброшены два взрывных устройства. Поврежден коммерческий объект, также огнем уничтожены частный дом и надворные постройки», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также ВСУ нанесли удары по селам Безымено и Мокрая Орловка. В результате атаки повреждены дома и автомобили. Гладков сообщил, что в поселке Прилесье и окрестных селах было выпущено 73 боеприпаса. В настоящее время последствия уточняются.
По словам губернатора, еще ВСУ обстреляли Шебекино. Они применили четыре снаряда и 33 беспилотника. Уточняется, что 22 из них были ликвидированы.
5 мая сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили девять БПЛА над территориями Курской и Белгородской областей. Уточнялось, что пять ликвидированы над территорией Курской области и четыре — над Белгородской.