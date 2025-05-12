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МО рассказало об оказании военными врачами помощи жителям курского приграничья

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Военные медики 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота в составе группировки войск «Север» регулярно оказывают необходимую медицинскую помощь жителям приграничных районов Курской области. Министерство обороны РФ (МО) 12 мая показало кадры работы военных врачей.

«По согласованию с администрацией Беловского района военные медики приняли решение оказывать помощь местным жителям в передвижном диагностическом центре», — заявил военнослужащий с позывным Боцман.

Он отметил, что военным врачам приходится сталкиваться с разными задачами, начиная от акушерских случаев и заканчивая хирургическими операциями. Он подчеркнул, что военные медики, задействованные в оказании помощи, имеют высокий уровень мастерства и профессиональной подготовки.

В ведомстве рассказали, что тем жителям, которые не могут своими силами прибыть к специалистам, медицинская помощь оказывается дома. Например, врач с позывным Миф приехал на контрольный осмотр к своей пациентке Надежде Григорьевне, страдающей от высокого артериального давления. Он также поблагодарил волонтеров за предоставление аппаратуры, которая заранее может диагностировать ишемические болезни сердца, и систему автономного поддержания жизнеобеспечения раненых.

«Машина оборудована всем, чтобы спасти человеку жизнь. Здесь (в машине. — Ред.) я ее (жизнь пациента. — Ред.) могу спасти»,— отмечает врач с позывным Миф.

Еще одна жительница Курской области Нина Васильевна, рассказывая об оказанной помощи ей передвижным медпунктом, поблагодарила военнослужащих за их труд и пожелала всем крепкого здоровья.

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В Минобороны РФ 8 мая сообщили, что военнослужащие группировки войск «Восток» оказали адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают на территории Донецкой Народной Республики.

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