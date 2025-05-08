Военнослужащие группировки войск «Восток» оказали адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), которые проживают на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 8 мая сообщили в Минобороны РФ.

«В прилегающих населенных пунктах, где находится наше временное место дислокации, проживают ветераны Великой Отечественной войны, которым необходима какая-либо элементарная помощь: по хозяйству, физическая помощь», — отметил военнослужащий Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Калач.

Он отметил, что в преддверии Дня Победы военные уделяют ветеранам особое внимание и в перерывах между боевыми задачами стараются оказать им всю необходимую помощь.

«Мы ездим по населенным пунктам ближайшим, оказываем помощь участникам Великой Отечественной войны», — добавил старший водитель с позывным Дзерю.

Он уточнил, что такие мероприятие военнослужащие устраивают постоянно. Они самостоятельно занимаются поиском ветеранов, которым требуется помощь.

Ветеран ВОВ Валентина Харченко, которой помогли военные группировки войск «Центр», рассказала, что во время войны она жила в Курской области. Чтобы не голодать, детям приходилось постоянно работать.

«Что мы только ни делали, это вообще, в детстве. На коровах на своих пахали, голод был, картошку перекапывали», — сказала она.

7 мая сообщалось, что в Луганске связисты группировки войск «Центр» в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) поздравили ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.