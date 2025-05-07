В Луганске связисты поздравили ветеранов в преддверии 80-летия Победы в ВОВ

В Луганске связисты группировки войск «Центр» в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) поздравили ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Военнослужащие вручили цветы и памятные подарки. Особую атмосферу создали двое гитаристов, которые исполнили для фронтовиков несколько военных песен прямо у них дома. Звуки знакомых мелодий тронули сердца ветеранов, напомнив им о молодости и боевом братстве.

«Сегодня, на самом деле, достаточно знаменательное событие. Наверное, одно из главных. В преддверии праздника, великого праздника Дня Победы, 80-летия Победы над фашизмом мы сегодня с моими боевыми товарищами поздравляли ветеранов от имени наших товарищей, военнослужащих», — рассказал боец соединения связи группировки войск «Центр» Олег Похазников.

Ветераны, в свою очередь, пожелали военным хорошей службы и «счастливого мирного неба», а также поблагодарили гостей за внимание и заботу. Особые пожелания прозвучали в адрес участников специальной военной операции — ветераны пожелали им скорейшей победы.

В ходе поздравлений военнослужащим помогли курсанты местного Республиканского Казачьего кадетского корпуса, которые прошли под окнами ветеранов строевым маршем, отдавая им воинское приветствие.

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения 6 мая в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) организовали торжественную акцию в микрорайоне Гвардейский Новосибирска, в ходе которой поздравили ветеранов с праздником.