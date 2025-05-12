Прогрессивная шкала НДФЛ принесла в федеральный бюджет дополнительные 38 млрд

За первые три месяца 2025 года пятиступенчатая шкала НДФЛ принесла в федеральный бюджет 37,8 млрд рублей, следует из статистики ФНС («Известия» ее проанализировали). Это почти на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года — тогда «налога на богатых» собрали на 27 млрд.

Пока поступления «налога на богатых» очень малы по сравнению с доходами от НДФЛ в региональные и муниципальные бюджеты (туда идут сборы по базовой ставке 13%). За I квартал всего было 1,6 трлн рублей, следует из данных ФНС. Для сравнения, в прошлом году за январь–март собрали 1,4 трлн налогов с доходов физлиц.

«Тем не менее I квартал нельзя рассматривать как полноценный маркер оценки налоговых доходов, формирующихся за счет прогрессивного налогообложения. Это связано с тем, что дальше появятся новые налогоплательщики, а также одни налогоплательщики будут переходить из одной шкалы налогообложения к другой», — отметил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Российской Федерации Вадим Засько.

Основной период прироста налоговых доходов по прогрессивному налогообложению придется на IV квартал, в том числе и в силу определенной традиции выплат повышенных премий в конце года, уточнил эксперт.

Согласно финплану на 2025 год, поступления в федеральный бюджет по НДФЛ закладываются в размере 810,5 млрд рублей — это почти на 140% больше показателя прошлого года, пояснили «Известиям» в пресс-службе ФНС. Там уточнили: при сохранении темпов роста фонда заработной платы указанные параметры федерального бюджета будут исполнены в полном объеме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Двигатель прогрессии: ФНС впервые раскрыла доходы от пятиступенчатой шкалы