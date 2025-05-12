«Рубин» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 в матче 28-го тура РПЛ
Футбольный клуб (ФК) «Рубин» из Казани обыграл команду «Ростов» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 11 мая на домашней для казанского ФК арене «Рубин» и закончилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий Мирлинд Даку на 90-й минуте матча. Таким образом «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками, а «Ростов» расположился на восьмой строчке, имея в копилке 38 очков.
В следующей игре казанский клуб сыграет с подмосковными «Химками», а ростовская команда встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
В матче Российской премьер-лиги московский «Локомотив» 11 мая обыграл на выезде воронежский «Факел». После победы команда из столицы занимает шестое место в турнирной таблице с 49 очками, а их противники из Воронежа идут на последнем месте чемпионата с 16 очками.