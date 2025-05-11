СК проверит выдачу гражданства родителям детей, осквернивших георгиевскую ленту

Правоохранители проверят, законно ли получили российское гражданство родители детей, которые растоптали флаг, изображающий георгиевскую ленту, в Обнинске. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

«Также следственными органами в рамках расследования уголовного дела по ст. 293 УК РФ («Халатность») будет дана правовая оценка законности получения российского гражданства родителями несовершеннолетних», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В СК указали, что дети, растоптавшие флаг с георгиевской лентой, учатся во втором и четвертом классах.

Ранее, 10 мая, в Сети распространилось видео, где дети растоптали флаг с георгиевской лентой. На снимках видно, что в одном из жилых комплексов города мальчики бросили флаг на землю и встали на него ногами. В тот же день сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) установили личности несовершеннолетних.