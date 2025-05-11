В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
В провинции Северная Суматра в Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом 11 мая сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Сообщается, что эпицентр расположен в 158 км от города Бинджай, где проживает 228 тыс. человек. Очаг находился на глубине 95 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее, 10 мая, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 у побережья Эквадора. Уточнялось, что эпицентр землетрясения располагался в 43 км к юго-востоку от города Гуаякиль с населением 1,9 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.