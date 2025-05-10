Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Эквадора

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Эквадора. Об этом 10 мая сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По информации EMSC, эпицентр землетрясения располагался в 43 км к юго-востоку от города Гуаякиль, в котором проживает более 1,9 млн человек. Очаг находился на глубине 10 км.

На данный момент данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не была объявлена.

Землетрясение магнитудой 5 произошло 6 мая на границе Киргизии и Таджикистана. Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана (Заалайский хребет), в 23 км к юго-востоку от села Бор-Дебе, в 8 км к югу от села Кара-Киндик.