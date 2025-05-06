На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5

Землятресение магнитудой 5 произошло на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом 6 мая сообщил Киргизский институт сейсмологии на своем сайте.

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 14:08 по местному времени (11:08 мск). Их интенсивность составила 5 баллов.

«Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана (Заалайский хребет), в 23 км к юго-востоку от села Бор-Дебе, в 38 км к югу от села Кара-Киндик, в 48 км к юго-западу от села Нура, в 142 км к юго-востоку от города Ош», — говорится в публикации.

5 мая у восточного побережья Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр располагался в 33,7 км к юго-востоку от округа Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,6 км.