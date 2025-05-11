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В Белоруссии трактор столкнулся с поездом

В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором было более 150 пассажиров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Брестской области Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором находился 151 пассажир. Об этом 11 мая сообщила Белорусская железная дорога (БЖД).

Уточняется, что инцидент произошел 11 мая в 11:36 мск на регулируемом железнодорожном переезде, где не было дежурного работника, на участке между Кобрином и Городцом. При этом работала световая и звуковая сигнализация.

«На момент произошедшего в поезде находился 151 пассажир. По оперативной информации, никто из них не пострадал», — указано в Telegram-канале БЖД.

В результате происшествия была повреждена обшивка вагонов. В настоящее время Белорусская железная дорога принимает меры для организации доставки пассажиров к их конечным пунктам назначения.

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В этот же день автобус съехал с дороги и упал в пропасть на Шри-Ланке. Уточняется, что общественный транспорт ехал из Катарагамы в Курунегалу. В результате происшествия погиб 21 человек, еще 35 пострадали.

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