В Белоруссии трактор столкнулся с поездом

В Брестской области Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором находился 151 пассажир. Об этом 11 мая сообщила Белорусская железная дорога (БЖД).

Уточняется, что инцидент произошел 11 мая в 11:36 мск на регулируемом железнодорожном переезде, где не было дежурного работника, на участке между Кобрином и Городцом. При этом работала световая и звуковая сигнализация.

«На момент произошедшего в поезде находился 151 пассажир. По оперативной информации, никто из них не пострадал», — указано в Telegram-канале БЖД.

В результате происшествия была повреждена обшивка вагонов. В настоящее время Белорусская железная дорога принимает меры для организации доставки пассажиров к их конечным пунктам назначения.

В этот же день автобус съехал с дороги и упал в пропасть на Шри-Ланке. Уточняется, что общественный транспорт ехал из Катарагамы в Курунегалу. В результате происшествия погиб 21 человек, еще 35 пострадали.