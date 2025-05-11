Число погибших в аварии с автобусом на Шри-Ланке выросло до 21
Число погибших в результате падения в пропасть автобуса на Шри-Ланке выросло до 21. Об этом 11 мая сообщил портал Adaderana.
В настоящее время личности погибших не установлены.
«По меньшей мере 35 других пострадавших в результате аварии были госпитализированы в больницы Нувара Элия и Котмале», — указано в публикации.
Автобус съехал с дороги и упал в пропасть на Шри-Ланке в этот же день. Уточняется, что общественный транспорт ехал из Катарагамы в Курунегалу.