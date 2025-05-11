На Шри-Ланке не менее 15 человек погибли в аварии с автобусом
Автобус съехал с дороги и упал в пропасть на Шри-Ланке, в результате чего не менее 15 человек погибли и 35 пострадали. Об этом 11 мая сообщила Daily Mirror.
Уточняется, что общественный транспорт ехал из Катарагамы в Курунегалу.
«По данным полиции, более 35 пассажиров получили ранения в результате аварии и были срочно доставлены в больницу для лечения», — указано в публикации.
10 мая пассажирский автобус, грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Чанаккале в Турции. В результате аварии погибли восемь человек, еще 20 находятся в больнице. Среди госпитализированных пострадавших есть пациенты в тяжелом состоянии. Прокуратура устанавливает все обстоятельства ДТП.