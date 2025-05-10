Число погибших в аварии с автобусом в Турции возросло до восьми человек
Количество погибших в результате столкновения пассажирского автобуса с самосвалом и легковым автомобилем в Чанаккале в Турции возросло до восьми человек, еще 20 находятся в больнице. Об этом 10 мая сообщил телеканал NTV.
«Пострадавшие были быстро доставлены в больницы, но трое из пострадавших граждан, которые были доставлены в больницы, также скончались. Общее число граждан, которые погибли, теперь составляет восемь», — приводятся в публикации слова мэра Чанаккале Омера Торамана.
Он добавил, что среди госпитализированных пострадавших есть пациенты в тяжелом состоянии, чья жизнь находится в опасности. Тораман сообщил, что прокуратура занимается установлением всех обстоятельств аварии.
ДТП произошло ранее в этот день, столкнулись пассажирский автобус, грузовик и легковой автомобиль. Уточняется, что авария произошла около 13:00 (местное время, совпадает с московским), пострадавших доставили в близлежащие больницы.