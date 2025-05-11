Две женщины пострадали из-за атаки ВСУ на село Гуево в Курской области
Две женщины получили ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом 11 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Вчера, несмотря на ранее объявленное Россией перемирие, враг нанес удар дронами по селу Гуево Суджанского района», — написал он в Telegram-канале.
Хинштейн сообщил, что в это время из населенного пункта эвакуировали мирных жителей. В результате удара пострадали женщины 1949-го и 1950-го годов рождения.
По его словам, жительницы получили осколочные ранения и резаные раны, их доставили в Курскую областную больницу. По данным губернатора, их жизням ничего не угрожает.
9 мая Хинштейн сообщил, что украинские боевики атаковали село Званное в Курской области. В результате обстрела пострадал 65-летний мужчина, он был доставлен в больницу.