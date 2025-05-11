Скончалась журналистка Ирина Панкратова
На 39-м году жизни после тяжелой болезни скончалась журналистка Ирина Панкратова. Об этом 11 мая сообщила основательница издания The Bell (признано в РФ иноагентом) Елизавета Осетинская (признана в РФ иноагентом).
«Несколько месяцев она (Панкратова. — Ред.) отважно боролась с очень тяжелым заболеванием», — сообщила она в Telegram-канале.
Панкратова была корреспондентом в московской редакции журнала РБК, работала в «Вечернем Петербурге» и других изданиях. Несколько раз становилась лауреатом премий «Редколлегия» и «Золотое перо».