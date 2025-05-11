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Один человек погиб при опрокидывании лодки во Владивостоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В районе бухты Щитовая во Владивостоке перевернулась лодка с двумя рыбаками, один из которых погиб. Об этом 11 мая сообщили в главном управлении (ГУ) МЧС по Приморскому краю.

«В 13:40 поступило сообщение о том, что у берега в районе бухты Щитовая перевернулась лодка с двумя рыбаками. В результате происшествия погиб мужчина», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В МЧС добавили, что позже поступило еще одно сообщение о перевернувшейся лодке в районе бухты «Три поросенка». Прибывшие на место спасатели обнаружили в воде трех мужчин, они были доставлены на берег в удовлетворительном состоянии.

В Хабаровском крае перевернулась лодка с четырьмя рыбаками
Их удалось спасти

28 апреля на реке Нюрольке в Томской области перевернулась аэролодка с пятью пассажирами. Четыре человека самостоятельно выбрались на берег, один погиб.

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