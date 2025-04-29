Человек погиб при опрокидывании аэролодки с пятью пассажирами в Томской области
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- Человек погиб при опрокидывании аэролодки с пятью пассажирами в Томской области
Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась на реке Нюрольке в Томской области, один человек погиб. Об этом 29 апреля сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.
Уточняется, что инцидент произошел 28 апреля в районе базы лесозаготовки.
«Четыре человека самостоятельно выбрались на берег, один человек утонул», — указано в Telegram-канале ведомства.
По данному факту проводится проверка по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие смерть человека»). Также устанавливаются причины произошедшего.
В Сулакском каньоне в Дагестане 28 апреля перевернулась лодка с туристами. По предварительной информации, из-за происшествия погиб один человек. Трех туристов госпитализировали. Детали случившегося уточняются.