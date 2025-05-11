СМИ сообщили об отправке Британией муляжей танков на Украину
Великобритания отправляет Украине реалистичные муляжи танков и систем противовоздушной обороны (ПВО) для создания иллюзии большего количества боевой техники. Об этом 11 мая сообщила газета The Times со ссылкой на британских военных.
«Британские войска пытаются ввести в заблуждение российских военных, заставив их думать, что Великобритания отправила на Украину больше оружия, чем на самом деле», — говорится в публикации.
По данным газеты, эксперты делают цифровые снимки военной техники, после чего печатают их на специальных материалах и отправляют в Киев, где за короткое время собирают муляжи, после чего их размещают на линии фронта.
The Times приводит слова полковника Королевской морской пехоты Олли Тодда, который сообщил, что Британия вместе с пятью настоящими машинами может предоставить Киеву до 30 макетов.
11 апреля The Times сообщила о том, что вовлеченность Великобритании в украинский конфликт оказалась намного глубже, чем многие могли себе представить. По данным газеты, британские военные были тайно отправлены на украинскую территорию, чтобы оснастить украинские самолеты ракетами и научить солдат их правильно использовать.