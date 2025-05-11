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Трамп анонсировал наступление «большой недели» для России и Украины

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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Президент США Дональд Трамп анонсировал наступление «большой недели» в решении украинского конфликта. Об этом он сообщил 11 мая в своем аккаунте в социальной сети Thuth Social.

«Возможно, это великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены <…>. Это будет совершенно новый и намного лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. <…>. Впереди большая неделя!» — написал американский лидер.

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Трамп, выступая в своем клубе во Флориде, сообщил также, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем он предполагал.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая в ходе пресс-конференции в Малахитовом зале фойе Большого Кремлевского дворца предложил Киеву восстановить переговоры 15 мая в Стамбуле.

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